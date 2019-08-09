2019-08-09T08:46:47+03:00
Экономика

На элитное семеноводство в Хабаровском крае выделят больше денег

Финансово поддержат шесть крупных хозяйств и восемь крестьянско-фермерских хозяйств
Александр ШТААЛЬ
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На элитное семеноводство в Хабаровском крае выделят больше денег ФОТО: Министерство сельского хозяйства Хабаровского краяНа элитное семеноводство в Хабаровском крае выделят больше денег ФОТО: Министерство сельского хозяйства Хабаровского края
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В Хабаровском крае решили увеличить финансовую помощь аграриям, специализирующимся на элитном семеноводстве. В этом году из казны потратят на эти цели на 15 процентов больше денег. Субсидии в пересчете на один гектар площади, засеянной элитными семенами, получат шесть крупных хозяйств и восемь крестьянско-фермерских хозяйств. Кандидатов отбирали на конкурсной основе.

Как сообщили в краевом министерстве сельского хозяйства, полученные деньги можно будет потратить на компенсацию затрат уже приобретенных семян элиты и суперэлиты. В основном это соя, зерновые культуры и картофель.

Отметим, что выпуском семян сои, кукурузы и ячменя в регионе занимаются в Бикинском районе. Первый урожай семян нового районированного сорта "Батя" объемом около 200 тонн реализовали аграрии края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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