Хабаровчанин стал особенным чемпионом России по пулевой стрельбе

СЕГОДНЯ 07:56 2019-08-09T08:47:48+03:00

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Копилка спортивных достижений Хабаровского края пополнилась еще одной победой. На этот раз родной регион прославил Андрей Лебединский из Хабаровска. Он выступал на чемпионате по пулевой стрельбе и стал лучшим среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Домой Андрей вернулся с золотой медалью и титулом «Чемпион России».

Как сообщили в краевом министерстве физической культуры и спорта, соревнования прошли в Краснодаре с 1 по 8 августа. За победу боролись около 60 спортсменов из 20 регионов страны. Андрей Лебединский в финале упражнения П-3 (малокалиберный пистолет, по неподвижным и появляющимся мишеням (30+30), 60 выстрелов) смог обойти с разницей в четыре очка Сергея Малышева из Саратовской области и в итоге занял первое место.

К слову, Андрей Лебединский также отличился и на соревнованиях в Хорватии в конце июля. Тогда он завоевал серебряную медаль Кубка мира по пулевой стрельбе.

ИСТОЧНИК KP.RU