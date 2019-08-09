2019-08-09T08:47:48+03:00
Спорт

Хабаровчанин стал особенным чемпионом России по пулевой стрельбе

Андрей Лебединский стал лучшим среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата
Ольга КИВА
Поделиться:
Хабаровчанин стал особенным чемпионом России по пулевой стрельбе ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского краяХабаровчанин стал особенным чемпионом России по пулевой стрельбе ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края
Изменить размер текста:

Копилка спортивных достижений Хабаровского края пополнилась еще одной победой. На этот раз родной регион прославил Андрей Лебединский из Хабаровска. Он выступал на чемпионате по пулевой стрельбе и стал лучшим среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Домой Андрей вернулся с золотой медалью и титулом «Чемпион России».

Как сообщили в краевом министерстве физической культуры и спорта, соревнования прошли в Краснодаре с 1 по 8 августа. За победу боролись около 60 спортсменов из 20 регионов страны. Андрей Лебединский в финале упражнения П-3 (малокалиберный пистолет, по неподвижным и появляющимся мишеням (30+30), 60 выстрелов) смог обойти с разницей в четыре очка Сергея Малышева из Саратовской области и в итоге занял первое место.

К слову, Андрей Лебединский также отличился и на соревнованиях в Хорватии в конце июля. Тогда он завоевал серебряную медаль Кубка мира по пулевой стрельбе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровске остановят пригородные речные рейсы
Исчезновением 13-летнего ребенка в Хабаровске заинтересовались следователи
В Хабаровском крае выяснили историю опасных яиц из Эльбанского психинтерната
На элитное семеноводство в Хабаровском крае выделят больше денег
В ЕАО на осужденных испытывают новый метод перевоспитания
Военному в ЕАО выдали юбилейный жилищный сертификат
В Еврейской автономии отмечают снижение уровня реки Амур
В Хабаровске водитель-торопыга в автобусе зажал мальчика дверьми
Новый терминал в аэропорту Хабаровска обещают сдать вовремя
За спасение Хабаровска от наводнения молились верующие и мэр города
Хабаровчане выбирают общественные территории для благоустройства
Шантары в Хабаровском крае избавляют от военного «наследия»
Ребенок по наводке матери обчистил чужой кошелек в Хабаровском крае
Уровень Амура в Хабаровске 9 августа 2019: вода стремится к отметке опасного явления
В Хабаровском крае идет массовая вакцинация населения из-за паводка
Погода в Хабаровске на 9 августа 2019 года: до +23, возможен небольшой дождь
Жестокую мать в Хабаровском крае лишили свободы и родительских прав
В Хабаровске 10-летний мальчик стал жертвой ошибки водителя
Женщины и дети в Ленинском районе ЕАО защищают сушу от воды
В Еврейской автономии наградили сотрудника колонии за спасение ребенка
Транспортную соцкарту в Хабаровске принимают в автобусах из списка
Международные рейсы «Хабаровск-Фуюань» приостановят с 10 августа
В Хабаровском крае силами неравнодушных собрали к школе почти пять тысяч ребят
Суд присяжных в Хабаровском крае отправил убийцу в тюрьму на 14 лет
Избавиться от оружия на время паводка призывают жителей ЕАО
«Россельхозбанк» запустил акцию «Отдых без границ»