Хабаровчанин стал особенным чемпионом России по пулевой стрельбе
Копилка спортивных достижений Хабаровского края пополнилась еще одной победой. На этот раз родной регион прославил Андрей Лебединский из Хабаровска. Он выступал на чемпионате по пулевой стрельбе и стал лучшим среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Домой Андрей вернулся с золотой медалью и титулом «Чемпион России».
Как сообщили в краевом министерстве физической культуры и спорта, соревнования прошли в Краснодаре с 1 по 8 августа. За победу боролись около 60 спортсменов из 20 регионов страны. Андрей Лебединский в финале упражнения П-3 (малокалиберный пистолет, по неподвижным и появляющимся мишеням (30+30), 60 выстрелов) смог обойти с разницей в четыре очка Сергея Малышева из Саратовской области и в итоге занял первое место.
К слову, Андрей Лебединский также отличился и на соревнованиях в Хорватии в конце июля. Тогда он завоевал серебряную медаль Кубка мира по пулевой стрельбе.
ИСТОЧНИК KP.RU