2019-08-09T08:57:00+03:00
Общество

Исчезновением 13-летнего ребенка в Хабаровске заинтересовались следователи

Правоохранители уже возбудили и расследуют уголовное дело
Александр ШТААЛЬ
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Из-за исчезновения 13-летнего ребенка в Хабаровске возбудили уголовное делоИз-за исчезновения 13-летнего ребенка в Хабаровске возбудили уголовное делоФото: Иван ВИСЛОВ
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В Хабаровске следователи выясняют обстоятельства исчезновения 13-летнего мальчика. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю, на сегодняшний день известно, что несовершеннолетний вместе с тремя друзьями отправился на Амур 5 августа. Дети играли на берегу, трое из них купались, а 13-летний ребенок, который не умел плавать, зашел в воду и утонул. По факту его исчезновения расследуют уголовное дело.

Напомним, в Хабаровске продолжаются поиски 13-летнего Сергея Рой. Ранее в ПСО «Амур-Поиск» сообщили, что мальчик пропал 5 августа в районе пятой площадки. Известно, что был он одет в черную футболку с рисунком из белых полос и в светло-коричневые джинсовые шорты. Также из одежды на нем были черные носки и черные кроссовки.

Поисковые мероприятия продолжаются. Искатели прочесывают территорию от базы отдыха «Дельфин» и до «Воронежа-3». Помогают им в этом около 70 волонтеров. Они дежурят на постах вдоль береговой черты Амура. Если в поле зрения попадет какой-то подозрительный объект они сообщают, а дальше на обследование место отправляется катер с поисковиками и на борту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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