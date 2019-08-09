2019-08-09T09:23:42+03:00
Общество

В Хабаровске остановят пригородные речные рейсы

Ограничение вступит в силу в воскресенье, 11 августа
Ольга КИВА
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В Хабаровске остановят пригородные речные рейсыВ Хабаровске остановят пригородные речные рейсыФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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В Хабаровске из-за паводка с 10 августа отменят международные речные рейсы сообщением «Хабаровск-Фуюань». Это временная и вынужденная мера в связи с неблагоприятной гидрологической обстановкой в городе. Также стало известно, что с 11 августа на «стоп» поставят еще и пригородные речные рейсы.

- К такому решению пришли в связи с затоплением остановки «Дачная» на маршруте «Речной вокзал – Парус». Сегодня, 9 августа, и завтра, 10 августа, пригородный маршрут будет работать на вывоз дачников с левого берега, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, пассажирам, следующим по маршрутам «Речной вокзал – Новокаменка» и «Хабаровск – Победа» нужно садиться на остановке «Дальдизель». Новые правила опять же из-за паводка вступили в силу сегодня, 9 августа. Речные суда продолжают ходить по прежнему графику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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