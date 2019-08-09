Автоугонщик в Хабаровске забыл свой паспорт в похищенной им же машине

СЕГОДНЯ 11:28 2019-08-09T11:37:23+03:00

Он оставил его и другие вещи, когда убегал с места аварии

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Автовладелец в Хабаровске ночью не нашел на привычном месте свой микроавтобус. Он тут же обратился в полицию. С его слов, на машине не было сигнализации, и, скорее всего, вор этим просто воспользовался. Пропажа вскоре нашлась при очень неприятных обстоятельствах.

- Угнанная машина попала в дорожную аварию, при этом сам похититель сразу скрылся с места происшествия. Убегая, неизвестный забыл забрать с собой рюкзак с личными вещами. Такая недальновидность злоумышленника очень помогла полицейским. В сумке они нашли паспорт подозреваемого,- рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Задержать фигуранта удалось в течение часа. К слову, 40-летний мужчина уже был не в ладах с законом и сидел в тюрьме за прошлые преступления. На свободу вышел в апреле этого года. Свою вину он отрицать не стал и во всем сознался. В отношении фигуранта уже возбудили и расследуют уголовное дело за автоугон.

ИСТОЧНИК KP.RU