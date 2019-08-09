В Хабаровском крае решается судьба 12 килограммов неопознанного мяса

СЕГОДНЯ 11:45 2019-08-09T11:51:57+03:00

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В одном из магазинов в Советско-Гаванском районе нашли мясо, качество которого вызвало большие сомнения у проверяющих. Осмотр содержимого прилавков и холодильников торговой точки в поселке Майский провели в рамках внеплановой проверки. Из всей продукции выделили куски мяса, на которые торговцы так и не смогли предоставить сопроводительные документы.

- Этот недочет расценили как нарушение ветеринарного законодательства. Отвечать за это пришлось непосредственно руководству магазина. В общей сложности у торговой точки изъяли больше 12 килограммов продукции, которую позже передали на изолированное хранение, - прокомментировали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Сейчас судьба продукции целиком и полностью зависит от предпринимателя – владельца магазина. К слову, в отношении него уже прошли административные разбирательства. Нарушителю выдали предписание и обязали предоставить требуемые документы на изъятое мясо.

ИСТОЧНИК KP.RU