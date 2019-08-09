Погорелец в Хабаровском крае попал в мертвую очередь на жилье

СЕГОДНЯ 12:01 2019-08-09T12:12:11+03:00

В списке получателей мужчина стоит под номером четыре, однако за год для него так и не нашли квартиру

Изменить размер текста: A A

Погорелец из села Богородское больше года ждет жилье взамен утраченного. Однако время идет, а в администрации совсем не торопятся вселять мужчину в нормальную квартиру. Ситуация в корне изменилась, когда в нее вмешалась прокуратура Ульчского района.

- В данном случае усматривается нарушение жилищных прав местного жителя. Во время проверки подтвердилась информация о том, что заявитель лишился квадратных метров из-за пожара. В марте 2018 года его признали нуждающимся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма вне очереди. Мужчину поставили на учет и зарегистрировали под номером четыре. По состоянию на апрель 2019 года он так и не получил жилье, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В итоге добиваться правды пришлось через суд. Администрацию сельского поселения «Село Богородское» все-таки обязали предоставить гражданину жилое помещение по договору найма. Исковые требования удовлетворены в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU