СЕГОДНЯ 04:32 2019-08-10T04:32:14+03:00

Все автомобили скорой помощи в Нанайском районе Хабаровского края при помощи прокуроров наконец-то оснастили радиосвязью Фото: Борис КОКУРИН

Еще недавно только одна из семи спецмашин, использующихся в районе имела на борту соответствующие системы

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Молчаливые «скорые» использовались в Троицкой центральной районной больнице, как удалось выяснить прокурору Нанайского района только одна из семи машин неотложки была оснащена радиосвязью, между тем это противоречит порядку оказания экстренной медицинской помощи в России.

В документе указывается что все используемые для этих целей спецавтомобили должны не только иметь на борту средства радиосвязи но и мобильные абонентские комплекты автоматизированной навигационно-диспетчерской системы управления с возможностью использования глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, GPS и с возможностью подачи сигнала тревоги.

- Средства радиосвязи применяются, в том числе, в ситуациях, когда необходимо затребовать дополнительные средства экстренной доставки пациентов из труднодоступных районов, в которых отсутствует мобильная и стационарная телефонная связь, что актуально, прежде всего, для отдаленных сельских населенных пунктов Нанайского района, - рассказали в краевой прокуратуре.

Сейчас, утверждают в надзорном органе, все автомобили оснащены необходимыми средствами связи.

ИСТОЧНИК KP.RU