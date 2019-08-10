Все автомобили скорой помощи в Нанайском районе Хабаровского края при помощи прокуроров наконец-то оснастили радиосвязью
Молчаливые «скорые» использовались в Троицкой центральной районной больнице, как удалось выяснить прокурору Нанайского района только одна из семи машин неотложки была оснащена радиосвязью, между тем это противоречит порядку оказания экстренной медицинской помощи в России.
В документе указывается что все используемые для этих целей спецавтомобили должны не только иметь на борту средства радиосвязи но и мобильные абонентские комплекты автоматизированной навигационно-диспетчерской системы управления с возможностью использования глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, GPS и с возможностью подачи сигнала тревоги.
- Средства радиосвязи применяются, в том числе, в ситуациях, когда необходимо затребовать дополнительные средства экстренной доставки пациентов из труднодоступных районов, в которых отсутствует мобильная и стационарная телефонная связь, что актуально, прежде всего, для отдаленных сельских населенных пунктов Нанайского района, - рассказали в краевой прокуратуре.
Сейчас, утверждают в надзорном органе, все автомобили оснащены необходимыми средствами связи.
ИСТОЧНИК KP.RU