2019-08-10T10:23:27+03:00
Происшествия

У Хабаровска продолжает подъем уровня Амура, река на 75 сантиметров превысила неблагоприятную отметку

На территории города подтоплены 4 приусадебных хозяйства, на левом берегу – около тысячи
Борис КОКУРИН
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У Хабаровска продолжает подъем уровня Амура, река на 75 сантиметров превысила неблагоприятную отметкуУ Хабаровска продолжает подъем уровня Амура, река на 75 сантиметров превысила неблагоприятную отметкуФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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По данным гидрологов пик летнего паводка на Амуре сейчас проходит Еврейскую автономную область смещаясь от села Ленинское к селу Нижнеспасское. У Хабаровска этим утром река поднялась до отметки 525 сантиметров, на 75 сантиметров превысив отметку неблагоприятного явления.

- На территории Хабаровска отмечаются единичные случаи подтопления. На улицах Вилюйской и Богачева паводковые воды зашли на огороды 4-х частных приусадебных участков, расположенных вдоль береговой линии Амура, - отмечают в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - В Хабаровском районе в результате подъема воды в населенных пунктах Елабуга, Бычиха, Петропавловка подтоплено 4 приусадебных участка и один дачный участок. Информации о подтоплении жилых домах на данный момент нет. В поселке Корсаково-2 паводковыми водами подтоплены четыре жилых дома, 18 приусадебных участков, а также 118 земельных участков, на которых хозяйственная деятельность не ведется.

В течение двух суток вода поднимется еще на 15 – 20 сантиметров. Пик паводка у Хабаровска ожидают уже 12 – 14 августа, вода может подняться до шести – шести с половиной метров, достигнув отметки опасное явление. В то же время в Охотском районе края паводковая обстановка постепенно стабилизируется, вода отступает.

- К утру 10 августа ранее подтопленные приусадебные участки в селе Иня и поселке Новая Иня полностью освободились от воды. Также вода ушла с 2 участков межпоселковых дорог сообщением Новая Иня – Иня, и Иня – Инская сельхозферма, - рассказали спасатели.

Силы и средства МЧС готовы к оперативному реагированию и спасению людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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