2019-08-11T01:47:21+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 11 августа 2019 года: ливневый дождь

Не забудьте прихватить с собой зонтик
Евгения МОЛОТОВА
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В хабаровск пришел циклонВ хабаровск пришел циклонФото: Элина ОГАНЕСЯН
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В Биробиджане дождь. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура ночью +15. Днем +16+17.

В Хабаровске ливневые дожди. Ветер восточный, 3 метра в секунду. Температура ночью +14. Днем +16+17. Уровень Амура 536 см. Температура воды 22,6 градуса. В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 15-20 см. к 12-14 августа 550-600 см.

В Бикине дождь. Ветер южный - юго-восточный 3-4 метра в секунду. Ночью +16. Днем +16+18.

В Советской Гавани и Ванино переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, 2-5 метров в секунду, порывы до 9 метров в секунду. Ночью +13. Днем +15+18.

В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Вероятность дождя не большая. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Ночью +15. Днем +27+22. Уровень Амура у Города Юности 352 см. Подъем уровня воды за сутки +13 см.

В Чегдомыне пасмурно. Вероятность дождя не большая. Ветер северный 1 метр в секунду. Ночью +14+16. Днем +15+21.

В Николаевске-на-Амуре солнечно, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Ночью +12+16. Днем +17+21. Уровень Амура в устье реки 139 см.

В Охотске без осадков. Ветер западный 2 метра в секунду. Ночью +12. Днем +13+15.

ИСТОЧНИК KP.RU

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