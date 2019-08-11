Криминальное трио: в Хабаровске осуждены кредитные мошенники

СЕГОДНЯ 04:38 2019-08-11T04:38:46+03:00

Женщина и ее подельники обманули пять банков больше чем на полмиллиона рублей

Женщина и ее подельники обманули пять банков больше чем на полмиллиона рублей

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Районный суд Индустриального района, 9 августа вынес приговор супружеской паре и их сообщнику. В общей сложности преступная троица оформила 8 кредитов в пяти различных банках на сумму в 617 тысяч рублей.

Инициатором создания преступной группы стал ранее судимый знакомый пары. Когда ему понадобился кредит, он обратился к женщине, которая помогла оформить поддельные документы. Все прошло без сучка, без задоринки и криминальное трио поставило свой бизнес на поток. Один из мужчин находил подставных лиц и предлагал за некоторое вознаграждение взять на свое имя кредит, который, якобы не нужно будет отдавать.

Женщина оформляла на их имя пакет необходимых документов, создавая в глазах сотрудника банка представление о кредитоспособности соискателя – трудовые книжки, справки 2-НДФЛ и по форме банка, регистрация по месту жительства. Ее муж отвозил потенциальных заемщиков в банк, где они рассказывали придуманную женщиной легенду, разыгрывали перед банковскими служащими спектакль и получали деньги, которые впоследствии делили между собой.

- Суд признал подсудимых виновными в мошенничестве в сфере кредитования, совершенном организованной группой, - рассказал помощник прокурора Индустриального района Дмитрий Смирнов. – Женщина приговорена к 2 годам 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, ее супруг – к 2 годам в колонии-поселении, третий подсудимый – к 5 годам 6 месяцам в колонии строгого режима.

Трое подставных лиц, также предстали перед судом по обвинению в мошенничестве и осуждены на различные сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU