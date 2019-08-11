2019-08-11T10:00:30+03:00
Общество

Движение рейсовых автобусов на участке дороги Хабаровск – Мухен приостановлено

Причиной стали неблагоприятные погодные условия и состояние дорожного полотна
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
Движение рейсовых автобусов на участке дороги Хабаровск – Мухен приостановленоДвижение рейсовых автобусов на участке дороги Хабаровск – Мухен приостановленоФото: Евгения МОЛОТОВА
Изменить размер текста:

Движение рейсовых автобусов на участке дороге Хабаровск – Мухен вновь приостановлено. Причиной введения ограничения стал бушующий на территории Хабаровского края тайфун.

- Состояние дорожного покрытия на этом участке трассы неудовлетворительное, - рассказали в диспетчерской службе хабаровского автовокзала. – Оно сильно повреждено большегрузами. После дождей полотно размывает, и движение пассажирских автобусов становится небезопасным. Ограничение введено сегодня с 15:00, то есть рейсовый автобус, уходящий в 15:50 сегодня уже не пойдет.

Пока движение закрыто на неопределенный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хабаровские спасатели пришли на выручку коллегам из ЕАО
Губернатор Хабаровского края поздравил строителей с профессиональным праздником
Криминальное трио: в Хабаровске осуждены кредитные мошенники
Приплыли: пригородные перевозки речным транспортом прекращены в Хабаровске
Погода в Хабаровске на 11 августа 2019 года: ливневый дождь
В Хабаровском крае дочь украла у матери 30 тысяч рублей
У Хабаровска продолжает подъем уровня Амура, река на 75 сантиметров превысила неблагоприятную отметку
Хабаровские пловцы стали лучшими на спартакиаде учащихся России
Все автомобили скорой помощи в Нанайском районе Хабаровского края при помощи прокуроров наконец-то оснастили радиосвязью
Погода в Хабаровске на 10 августа 2019 года: до +23, без осадков
Погорелец в Хабаровском крае попал в мертвую очередь на жилье
В Хабаровском крае решается судьба 12 килограммов неопознанного мяса
Автоугонщик в Хабаровске забыл свой паспорт в похищенной им же машине
Хабаровскую молодежь проверят на ловкость и смекалку на выходных
Количество пациентов с подозрением на энтеровирус увеличивается в Хабаровском крае
В Хабаровске остановят пригородные речные рейсы
Исчезновением 13-летнего ребенка в Хабаровске заинтересовались следователи
В Хабаровском крае выяснили историю опасных яиц из Эльбанского психинтерната
Хабаровчанин стал особенным чемпионом России по пулевой стрельбе
На элитное семеноводство в Хабаровском крае выделят больше денег
В ЕАО на осужденных испытывают новый метод перевоспитания
Военному в ЕАО выдали юбилейный жилищный сертификат