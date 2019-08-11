Движение рейсовых автобусов на участке дороги Хабаровск – Мухен приостановлено
Причиной стали неблагоприятные погодные условия и состояние дорожного полотна
Движение рейсовых автобусов на участке дороги Хабаровск – Мухен приостановленоФото: Евгения МОЛОТОВА
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Движение рейсовых автобусов на участке дороге Хабаровск – Мухен вновь приостановлено. Причиной введения ограничения стал бушующий на территории Хабаровского края тайфун.
- Состояние дорожного покрытия на этом участке трассы неудовлетворительное, - рассказали в диспетчерской службе хабаровского автовокзала. – Оно сильно повреждено большегрузами. После дождей полотно размывает, и движение пассажирских автобусов становится небезопасным. Ограничение введено сегодня с 15:00, то есть рейсовый автобус, уходящий в 15:50 сегодня уже не пойдет.
Пока движение закрыто на неопределенный срок.
ИСТОЧНИК KP.RU