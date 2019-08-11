2019-08-11T11:28:28+03:00
Общество

Хабаровские спасатели пришли на выручку коллегам из ЕАО

Сотрудники МЧС помогают укреплять дамбу в Николаевке
Евгения МОЛОТОВА
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Хабаровские спасатели пришли на выручку коллегам из ЕАОХабаровские спасатели пришли на выручку коллегам из ЕАО
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Группа из 20 военнослужащих Амурского спасательного центра МЧС России из Хабаровска отправилась в Смидовичский район 10 августа. Местом назначения группы стали поселки Приамурский и Николаевка. Перед спасателями стоят задачи по проведению превентивных мероприятий, мониторингу паводковой обстановки и оказанию помощи населению.

- Сразу по прибытию хабаровские сотрудники МЧС были направлены на дамбу в поселке Николаевка, где приступили к её дальнейшему укреплению мешками с песком, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По информации Дальневосточного УГМС, гребень амурского паводка в настоящее время смещается на участке между поселками Ленинское и Нижнеспасское Еврейской автономной области и постепенно приближается к границам Хабаровского края. На территории Еврейской автономии организована работа оперативных групп МЧС России. Спасатели, пожарные, представители администрации, волонтеры и все неравнодушные местные жители прикладывают все силы, чтобы укрепить имеющиеся дамбы и создать новые сооружения для защиты своих домов от подтопления. Кроме того проводится информирование населения об угрозе, гражданам напоминают о действиях во время паводка.

В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю организован постоянный обмен оперативными данными о прохождении паводка на реках на территории соседних регионов. Налажено тесное взаимодействие всех ведомств и служб. В Амурской области продолжает работать аэромобильная группировка Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и Амурского спасательного центра МЧС России, воздушные суда Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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