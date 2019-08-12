Маленьких детей спасли из «логова» пьяной матери в Хабаровске

СЕГОДНЯ 01:53 2019-08-12T04:56:20+03:00

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Семья в Хабаровске развалилась из-за пагубной привычки матери. Женщина любила выпить и при этом систематически забывала о существовании двух детей. Оному из ее отпрысков полтора года, второму три с половиной. Ребята вынуждены были существовать вместе со своей вечно пьяной родительницей в грязной комнате общежития. Такая ситуация не осталась без внимания правоохранителей.

- Как следует из материалов гражданского дела, иск подали от министерства образования и науки края. Требования сводились к ограничению женщины в родительских правах и взыскании с нее алиментов. Во время разбирательства подтвердился факт, что горожанка ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет спиртным, исполнением родительских обязанностей по воспитанию и содержанию детей пренебрегает, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Иск был удовлетворен судом полностью. При этом служители Фемиды постановили изъять детей из семьи и передать их органам опеки и попечительства. Во исполнение решения суда приставы отправились в жилье горе-матери. Их взгляду предстала печальная картина - дверь в комнату в общежитии открыта нараспашку, в комнате беспорядок и антисанитария, на единственной кровати беспробудным сном спит мать, а детишки играют на грязном полу.

Старший из детей ответил согласием на вопрос, хочет ли он уехать из этого неуютного места. Мать же только спросила, сможет ли она навещать отпрысков, но при этом даже не поинтересовалась, куда их увозят. Сейчас ребята находятся детском доме, где им обеспечили комфортные условия проживания, надлежащий уход и воспитание.

ИСТОЧНИК KP.RU