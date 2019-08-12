2019-08-12T04:51:09+03:00
Общество

На «Красной речке» в Хабаровске отключили горячую воду

Это вынужденная мера в связи с неблагоприятной паводковой ситуацией
Ольга КИВА
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На «Красной речке» в Хабаровске отключили горячую водуНа «Красной речке» в Хабаровске отключили горячую водуФото: Мария ЛЕНЦ
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Жители микрорайона «Красная речка» в Хабаровске остались без горячей воды. Коммунальный ресурс отключили на прошлой неделе, 9 августа, в 17:00. Это вынужденная мера в связи с паводковой ситуацией. Дело в том, что из-за разлива реки Амур ухудшилось качество воды, как результат - приостановили подачу горячего водоснабжения с котельной, расположенной на улице Мельничной, 27 А.

Как сообщили в администрации города, горячее водоснабжение поступит в квартиры, когда стабилизируется качество воды. На сегодняшний день под отключение попали 67 жилых домов. Отключений холодной воды в городе нет.

Отметим также, что в краевой столице не работают 44 лифта. Накануне силами предприятий благоустройства удалось очистить город от 49,9 кубометра мусора, смета и мешков. За сутки в Хабаровске произошло 34 дорожных аварии, скорую помощь по номеру «03» горожане вызывали 732 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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