В Хабаровске нашли тело 13-летнего пропавшего мальчика

СЕГОДНЯ 02:57 2019-08-12T04:49:54+03:00

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В Хабаровске нашли тело 13-летнего Сергея. Мальчика искали, начиная с 5 августа. Близкие надеялись, что ребенок вернется домой живым и здоровым, но, к сожалению, обстоятельства сложились иначе.

О том, что тело мальчика найдено, сообщили в своем аккаунте в социальной сети участники ПСО «Амур-Поиск». Напомним, искатели прочесывали территорию от базы отдыха «Дельфин» и до «Воронежа-3». Помогали им в этом около 70 волонтеров. Они дежурили на постах вдоль береговой черты Амура.

Исчезновением 13-летнего мальчика уже заинтересовались следователи. Ранее в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю сообщили, что по факту исчезновения ребенка уже расследуют уголовное дело. Предварительно было известно, что он с друзьями отправился на Амур в районе «Песков». Мальчик не умел плавать, но вошел в воду и на берег уже не вышел.

ИСТОЧНИК KP.RU