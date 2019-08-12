2019-08-12T04:48:49+03:00
Происшествия

Ошибка на таможне стоила контрабандистке из Хабаровска свободы

Женщина пыталась вывезти из России мускусные железы кабарги на два с половиной миллиона рублей
Ольга КИВА
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Ошибка на таможне стоила контрабандистке из Хабаровска свободыОшибка на таможне стоила контрабандистке из Хабаровска свободыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске на скамью подсудимых села горожанка, которую обвинили в контрабанде. Из материалов дела следует, что женщина в мае 2018 года пыталась вывезти за пределы России более 80 мускусных желез кабарги. При этом нарушительницы напрочь забыла, что подобный груз нужно было правильно оформить перед транспортировкой.

- Установлено, что фигурантка не подала таможенную декларацию и незаконно переместила стратегически важные ресурсы. В общей сложности у нее обнаружили товара на сумму более двух с половиной миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В итоге суд признал горожанку виновной в незаконном перемещении через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов. В качестве наказания женщине определили лишение свободы на срок в три года. Правда, отбывать его нарушительница будет условно. Также назначили испытательный срок в два года.

Приговор суда не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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