Коммунальные компании в Хабаровском крае рублем наказали за неоплаченный свет

СЕГОДНЯ 03:56 2019-08-12T04:47:52+03:00

Долги одной организации копились с января 2017 года и превысили 129 миллионов рублей

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В Хабаровском крае энергетики добились законного наказания для коммунальных компаний, упорно не оплачивающих долги за свет. От слов к делу поставщики услуг перешли по отношению к трем компаниям из Верхнебуреинского и Советско-Гаванского районов.

- Долг одной из организаций копится с января 2017 года и превысил уже 129 миллионов рублей. Вторая компания задолжала с июля 2017 года более 23 миллионов рублей, а третья и вовсе стала рекордсменом, потому ее неоплаченные счета начинаются еще с 2016 года, сумма превышает 19 миллионов рублей, - прокомментировали в пресс-службе филиала ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт».

Суд рассмотрел иски от поставщиков услуги и постановил признать неплательщиков виновными в административном правонарушении. К ответственности привлекли и сами организации, и их руководителей. В качестве наказания юридические лица и должностные лица заплатят штрафы на сумму от 40 до 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU