Среди жертв дорожной аварии в Хабаровске трое взрослых, один ребенок и щит автозаправки

СЕГОДНЯ 04:25 2019-08-12T04:46:42+03:00

Среди жертв дорожной аварии в Хабаровске три взрослых, один ребенок и щит автозаправки Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В Хабаровске в минувшие сутки произошла дорожная авария, в которой пострадали четыре человека, один из них ребенок. По предварительной информации, происшествие случилось днем на улице Краснореченской в районе дома №31. Машина Suzuki двигалась по дороге, но в какой-то момент водитель вылетел на «встречку». Он банально не справился с управлением и в итоге врезался в информационный щит автозаправки.

Как сообщил информированный источник, пострадал сам водитель. У него диагностировали закрытый перелом бедренной кости со смещением, у двух пассажиров – мужчины и женщины - также определили переломы костей и другие травмы. Девочка 2007 года рождения попала в больницу с тяжелой сочетанной травмой, ушибом головного мозга и закрытым переломом левой голени. Всех четверых доставили в больницы.

Известно, что водитель был трезв на момент аварии. В отношении него составили административный протокол.

Автолюбителей в Хабаровске убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Помните, соблюдение правил дорожного движения поможет уберечь не только ваши жизнь и здоровье, но и тех людей, которые могут оказаться с вами рядом.

ИСТОЧНИК KP.RU