2019-08-12T07:12:06+03:00
Происшествия

Обвиняемого в убийстве «с огоньком» осудят в Хабаровском крае девять лет спустя

По версии следствия, по вине фигуранта погибли двое, их трупы нашли в сгоревшем доме
Александр ШТААЛЬ
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Обвиняемого в убийстве «с огоньком» осудят в Хабаровском крае девять лет спустяОбвиняемого в убийстве «с огоньком» осудят в Хабаровском крае девять лет спустяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае на скамью подсудимых сядет обвиняемый в убийстве двух человек. По версии следствия, 30-летний фигурант лишил жизни людей во время хмельного застолья еще 10 лет назад. Однако найти и призвать его к ответу удалось только в 2019 году.

- Из материалов дела следует, что происшествие случилось в поселке Ванино. Приятели собрались в частном доме, выпивали, о чем-то бурно спорили. В какой-то момент грань между словом и делом оказалась очень тонкой. Ссора между двумя мужчинами началась из-за малозначительного повода, они подрались. Третий попытался вступиться за друга, но тоже получил порцию ударов, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Оба пострадавших погибли на месте, а зачинщик драки решил скрыть улики и поджег дом. Когда постройка начала полыхать, он сбежал. Девять лет спустя фигуранту все же пришлось покаяться перед правоохранителями. К слову, ранее его уже не раз привлекали к уголовной ответственности за преступления против личности, а также преступлений имущественного характера. Уголовное дело, возбужденное в отношении мужчины, уже находится в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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