2019-08-12T07:10:57+03:00
Политика

В правительстве Хабаровского края новый зампред по социальным вопросам

Должность принял Юрий Минаев, занимавший ранее пост первого заместителя председателя правительства края – руководителя аппарата губернатора и правительства края
Ольга КИВА
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В правительстве Хабаровского края новый зампред по социальным вопросамВ правительстве Хабаровского края новый зампред по социальным вопросамФото: Правительство Хабаровского края
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В правительстве Хабаровского края очередная кадровая перестановка. Сегодня, 12 августа, стало известно о назначении Юрия Александровича Минаева на пост заместителя председателя правительства края по социальным вопросам. Распоряжение об этом подписал Сергей Фургал. Информацию подтвердили в пресс-службе краевого правительства. Отметим, что к исполнению обязанностей Юрий Александрович уже приступил.

Для справки: Минаев Юрий Александрович родился 24 сентября в 1964 года в селе Мошнино Мошковского района Новосибирской области. Он обучался в Дальневосточном государственном университете, окончил вуз в 1995 году с дипломом по специальности «Юриспруденция». После учебы служил в армии в период 1982-1985 годы. Потом год работал пожарным в Новосибирском пожарном поезде, стал старшим инструктором по пожарной профилактике по пассажирским поездам.

Судя по трудовой биографии Юрия Минаева, он был курсантом дневного пожарно-технического отделения школы усовершенствования командного состава военизированной охраны МПС в городе Пушкино Московской области. Позже трудился во Владивостоке в качестве старшего инструктора по противопожарной профилактике, заместителя начальника отряда по пожарно-технической части, заместителя начальника дистанции по кадрам и социальным вопросам, заместителя начальника отдела, начальника отдела управления персоналом и кадровой работы.

С 2001 года начал работать в Хабаровске в качестве заместителя начальника депо по кадрам и социальным вопросам аппарата управления вагонного депо, продолжил уже начальником службы управления персоналом ДВЖД, далее заместителем начальника отделения железной дороги по кадровым и социальным вопросам Хабаровского отделения ДВОСТ.

Со временем по карьерной лестнице Юрий Минаев добрался до поста первого заместителя председателя правительства края – руководителя аппарата губернатора и правительства края. В этой должности он работал с октября 2018 года по настоящее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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