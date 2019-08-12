Юнармейцы в Хабаровском крае летом прошли начальную военную подготовку
В Хабаровском крае закончилась третья смена в детском лагере, расположенном в селе Полетное. Ребят объединили в отряд «Орлята» и таким образом готовили их к вступлению в ряды «Юнармии». К слову, вожатыми в этом лагере тоже были юнармейцы. Среди них были победители районных олимпиад по ОБЖ, участники краевых и Всероссийских соревнований по спортивному туризму и ориентированию, пожарно-прикладному и военно-прикладному спорту. Занимались подготовкой ребят и те, кто представлял регион на слете «Школа безопасности».
- За время смены ребята осваивали основы начальной военной подготовки, выполнили нормативы по огневой подготовке, учились разбирать и собирать автомат АК-74, а также метали учебные гранаты, - прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа.
Программа пребывания в детском лагере была довольно насыщенной. Например, в рамках подготовки ребятам также предстояло пройти военизированную полосу препятствий и сдать нормативы ГТО. Участники учились ставить палатки и вязать узлы, одевали защитные комплекты. Также ребята освоили приемы самообороны, тренировались в оказании первой помощи пострадавшему и горной подготовке.
ИСТОЧНИК KP.RU