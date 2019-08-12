Жалобы на выкладку молочки в Хабаровском крае принимают по телефону «горячей линии»

СЕГОДНЯ 07:54 2019-08-12T08:24:06+03:00

Сообщить о нарушении можно будет с 12 по 25 августа

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В Хабаровском крае собираются выяснить, все ли торговцы соблюдают новые правила по расстановке молочной продукции на полках. Правда, выяснить, есть ли подобные нарушения в регионе, собираются с помощью самих покупателей. К жителям края обращаются с просьбой сообщать о случаях, когда молочные и молокосодержащие продукты находятся на одной полке, а не разных, как предписывает закон.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, «горячая линия» будет работать с 12 по 25 августа. На этот шаг пошли, чтобы обеспечить граждан своевременной, качественной и достоверной информацией, а также защитить права потребителей. Специалисты управления готовы проконсультировать по новым правилам выкладки, действиям потребителей, если молочная продукция смешана на полке, и выбор затруднен. Также эксперты помогут оформить претензии по качеству и безопасности предоставляемых услуг.

Звонки от населения принимают по телефонам:

- Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю - 8 (4212) 27-21-25 и (4212) 27-18-75.

- Консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» в Хабаровске - 8 (4212) 30-25-70, с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» - в Комсомольске-на-Амуре 8 (4217) 54-66-39 (с 8:00 до 15:00), в Ванино - 8 (42137) 72-8-75 (с 9:00 до 16:00), а также по телефону Единого консультационного центра 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU