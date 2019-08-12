2019-08-12T09:48:44+03:00
Общество

В Хабаровском крае вспомнили подвиг старшины милиции 24-летней давности

Игорь Черней погиб при задержании вооруженного преступника
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае вспомнили подвиг старшины милиции 24-летней давностиВ Хабаровском крае вспомнили подвиг старшины милиции 24-летней давностиФото: УМВД России по Хабаровскому краю
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В Хабаровском крае вспомнили о подвиге старшины милиции Игоря Чернея. Он 24 года назадпогиб при задержании вооруженного преступника. О его решительных действиях рассказали личному составу отдела МВД России по Советско-Гаванскому району и участникам исследовательского отряда при районном музее имени Бошняка.

- Все случилось в 1995 году в поселке Заветы Ильича Советско-Гаванского района. Сначала в отдел милиции поступил тревожный сигнал – неизвестные напали на военный объект, убили двух часовых и завладели их автоматами. Игорь Черней принял вызов, а потом вместе с оперативным дежурным дежурной части лейтенантом милиции Виктором Вахтуровым отправился на задание, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Дальше события разворачивались, как в кино. На 28-м километре шоссе "Советская Гавань – Ванино" милиционеры увидели двух молодых людей. У одного из них был большой сверток, по всей видимости, с оружием. Завидев спецмашину, незнакомцы рванули в лес. Игорь смог догнать беглецов, но автоматная очередь сразила его наповал. Ему был 31 год.

Подвиг старшины отметили орденом Мужества посмертно. Также его навечно занесли в списки личного состава отдела внутренних дел Советско-Гаванского района Хабаровского края приказом министерства внутренних дел России. На месте, где случилась трагедия, установили обелиск, как напоминание о долге и мужестве всех правоохранителей. К этому монументу и привели личный состав отдела МВД России по Советско-Гаванскому району и участников исследовательского отряда. Экскурсанты возложили венок к подножию, а также почтили память коллеги минутой молчания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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