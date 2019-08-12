Чегдомын в Хабаровском крае получит обновленную центральную аллею

СЕГОДНЯ 10:26 2019-08-12T11:47:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В поселке Чегдомын Хабаровского края идет реконструкция центральной аллеи площадью в четыре тысячи квадратных метров. Работы по обновлению территории планируют закончить к осени этого года. Напомним, что этот объект в прошлом году победил в открытом голосовании, проведенном в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В обустройство территории собираются вложить 22 миллиона рублей.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, аллея имени Блюхера в поселке соединяет центральную площадь с городским парком и условно разделена на три зоны. Здесь есть аллеи и пешеходные дорожки между ними. Также на территории наладят освещение.

Отметим, что на аллее сейчас укладывают брусчатку и бордюрный камень. Впереди установка газонного ограждения, покупка вазонов, урн и скамейки с USB-разъемами для подзарядки сотовых телефонов. Соорудят также две стелы в честь 80-летия со дня основания Чегдомына и детский игровой комплекс.

ИСТОЧНИК KP.RU