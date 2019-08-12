2019-08-12T11:46:29+03:00
Общество

Автолюбителя в Хабаровске лишили свободы после смертельной дорожной аварии

По вине мужчины погибла женщина, переходившая дорогу по «зебре»
Александр ШТААЛЬ
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Автолюбителя в Хабаровске лишили свободы после смертельной дорожной аварииАвтолюбителя в Хабаровске лишили свободы после смертельной дорожной аварииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске зачитали приговор автолюбителю, по вине которого в дорожной аварии скончалась женщина. Из материалов дела следует, что горожанка собиралась пересечь проезжую часть по «зебре» на Матвеевском шоссе. В этот же момент по трассе двигалась машина Toyota Corona. Водитель не притормозил, завидев пешехода, и не остановился, чтобы пропустить женщину. На скорости в 84 км/час иномарка сбила горожанку.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, от полученных в аварии травм женщина в этот же день скончалась в больнице. Во время судебного разбирательства вину фигуранта смогли доказать. Правоохранители установили связь между нарушением правил дорожного движения и трагическим последствием случившегося – смертью пешехода.

В итоге суд постановил лишить автолюбителя свободы на срок в два года. Наказание 24-летний парень будет отбывать в колонии строгого режима. Также молодого человека лишили права управлять автомобилем на срок три года.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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