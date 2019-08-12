Ради благоустройства «Красной речки» в Хабаровске устроят встречу 16 августа

СЕГОДНЯ 12:01 2019-08-12T12:07:40+03:00

К участию приглашают в том числе и инициативных граждан

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В Хабаровске собираются обсудить вопросы благоустройства микрорайона «Красная речка». Работу по обустройству территории собираются выполнить в рамках формирования комфортной среды. А перед тем, как приступить к поставленной задаче, проведут проектную сессию под названием «Поиск решений для создания проекта благоустройства территории Сквера МАУ «Центр работы с населением «Единство». Речь идет о том, чтобы привести в порядок бывший Дом офицеров Российской армии.

Как сообщили в пресс-службе краевого министерства ЖКХ, планируемая встреча предполагает обсуждение проблемы развития территорий. Участники мероприятия попробуют вместе найти пути решения и заодно выработать концепцию развития территорий.

К участию в обсуждении приглашают инициативных граждан. Дата проведения – 16 августа, начало в 15:00, ориентировочное время окончания встречи 18:00. Место проведения – «Центр работы с населением «Единство», адрес: Хабаровск, улица Ульяновская, 172.

ИСТОЧНИК KP.RU