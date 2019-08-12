2019-08-12T12:12:16+03:00
Общество

Редкий фиолетовый гриб в Хабаровском крае поразил фотографа и ученых

Уникальный краснокнижный экземпляр нашли в заповеднике «Большехехцирский»
Ольга КИВА
Поделиться:
Редкий фиолетовый гриб в Хабаровском крае поразил фотографа и ученых ФОТО: Кирилл ЧерныхРедкий фиолетовый гриб в Хабаровском крае поразил фотографа и ученых ФОТО: Кирилл Черных
Изменить размер текста:

В заповеднике «Большехехцирский» в Хабаровском крае обнаружили редкий фиолетовый гриб. Уникальный экземпляр привлек к себе внимание необычной красотой. Чуть позже он попался на глаза фотохудожника Кирилла Черных, который и запечатлел это чудо для истории.

Как сообщили в ФГБУ «Заповедное Приамурье», на языке науки этот гриб называют паутинник или приболотник фиолетовый. Он растет как в лиственных, хвойных, так и в смешанных лесах. Гриб занесен в Красную книгу России. Впервые его нашли в заповеднике в 1997, потом аналогичный экземпляр нашелся и в 2000 году.

Отметим, что ранее в лесу находились только грибы-одиночки, а на днях фермер недалеко от охранной зоны заповедника заметил целую полянку паутинника. Есть предположение, что активность грибов связана с особыми погодными условиями нынешнего лета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ради благоустройства «Красной речки» в Хабаровске устроят встречу 16 августа
В Хабаровском крае из лесного плена вызволили двух грибников
Автолюбителя в Хабаровске лишили свободы после смертельной дорожной аварии
«Россельхозбанк» запустил акцию «Не переплачивай»
Чегдомын в Хабаровском крае получит обновленную центральную аллею
Родители в Комсомольске добровольно отпускали детей на опасный отдых
В Хабаровском крае вспомнили подвиг старшины милиции 24-летней давности
Индии нужны уголь и древесина из Хабаровского края
От наводнения Хабаровск защищают четыре мощных насоса
Жалобы на выкладку молочки в Хабаровском крае принимают по телефону «горячей линии»
Юнармейцы в Хабаровском крае летом прошли начальную военную подготовку
В Еврейской автономной области подтопленцев призывают сдать оружие на хранение
Молодежь в ЕАО повредила дамбу, создав угрозу затопления в селе Ленинское
В правительстве Хабаровского края новый зампред по социальным вопросам
«Россельхозбанк» запускает акцию для клиентов малого и среднего бизнеса
Обвиняемого в убийстве «с огоньком» осудят в Хабаровском крае девять лет спустя
На посты в правительстве Хабаровского края есть два новых кандидата
Среди жертв дорожной аварии в Хабаровске трое взрослых, один ребенок и щит автозаправки
Коммунальные компании в Хабаровском крае рублем наказали за неоплаченный свет
Ошибка на таможне стоила контрабандистке из Хабаровска свободы
В Хабаровске нашли тело 13-летнего пропавшего мальчика
На «Красной речке» в Хабаровске отключили горячую воду
Уровень Амура в Хабаровске 12 августа 2019: до опасного явления остается полметра
Маленьких детей спасли из «логова» пьяной матери в Хабаровске
Погода в Хабаровске на 12 августа 2019 года: до +21, без осадков
Хабаровские спасатели пришли на выручку коллегам из ЕАО
Движение рейсовых автобусов на участке дороги Хабаровск – Мухен приостановлено
Губернатор Хабаровского края поздравил строителей с профессиональным праздником