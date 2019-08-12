Редкий фиолетовый гриб в Хабаровском крае поразил фотографа и ученых

СЕГОДНЯ 12:12 2019-08-12T12:12:16+03:00

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В заповеднике «Большехехцирский» в Хабаровском крае обнаружили редкий фиолетовый гриб. Уникальный экземпляр привлек к себе внимание необычной красотой. Чуть позже он попался на глаза фотохудожника Кирилла Черных, который и запечатлел это чудо для истории.

Как сообщили в ФГБУ «Заповедное Приамурье», на языке науки этот гриб называют паутинник или приболотник фиолетовый. Он растет как в лиственных, хвойных, так и в смешанных лесах. Гриб занесен в Красную книгу России. Впервые его нашли в заповеднике в 1997, потом аналогичный экземпляр нашелся и в 2000 году.

Отметим, что ранее в лесу находились только грибы-одиночки, а на днях фермер недалеко от охранной зоны заповедника заметил целую полянку паутинника. Есть предположение, что активность грибов связана с особыми погодными условиями нынешнего лета.

ИСТОЧНИК KP.RU