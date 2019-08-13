2019-08-13T03:58:47+03:00
Происшествия

Уровень Амура в Хабаровске 13 августа 2019: вода поднимется до шести метров

Такой прогноз гидрологи дают на ближайшие два дня
Ольга КИВА
Поделиться:
Уровень Амура в Хабаровске 13 августа 2019: вода поднимется до шести метровУровень Амура в Хабаровске 13 августа 2019: вода поднимется до шести метровФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
Изменить размер текста:

В Хабаровске сегодня утром, 13 августа, уровень воды в Амуре составляет 558 сантиметров. Напомним, опасным явление будет считаться, когда река доберется до отметки в 600 сантиметров. К слову, случиться это может в ближайшие два дня. Такие прогнозы дают гидрологи.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, вода в реках на уровне выше отметки неблагоприятного явления сейчас наблюдается в трех регионах - на реке Томь в Амурской области, на Среднем Амуре от села Нагибово в ЕАО до села Елабуга в Хабаровском крае. Интенсивность подъема уровней воды на Амуре от села Нижнеспасское до устья 4-22 см/сутки. Отметим также, что поймы рек Амур до села Нижнетамбовское, Уссури у села Новосоветское, Амгунь, Подхоренок, Кур и Тунгуска в Хабаровском крае на сегодняшний день затоплены на глубину 0,1-2,8 метра.

К слову, на уровне опасного явления сейчас находится вода в Амуре у села Елабуга. Река поднялась до отметки в 550 сантиметров и в ближайшее время она еще будет «расти». Интенсивность подъема воды ожидается от 10 до 30 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из опрокинутой машины в Хабаровске достали чудом уцелевшего водителя
Школьные учебники обошлись казне Хабаровского края в 150 миллионов рублей
Опасный мост не исчезает в ЕАО из-за чиновничьей нерасторопности
Хабаровск погрузится в корейскую культуру с 15 по 17 августа
В Хабаровский храм вернулась редкая икона с богатой историей
Река Горбуша в Хабаровском крае по-настоящему стала рыбной
В Хабаровском крае сельчанин доказал свою смелость, выстрелив в голову приятеля
Хабаровский край в миниатюре украсит Восточный экономический форум
С берега реки в Хабаровском крае пропали вещи на полмиллиона рублей
Военные железнодорожники в Хабаровском крае разбили диверсантов в условном бою
Хабаровскому «Арбату» подыщут место для зимовки
Погода в Хабаровске на 13 августа 2019 года: до +27, без осадков
Редкий фиолетовый гриб в Хабаровском крае поразил фотографа и ученых
Ради благоустройства «Красной речки» в Хабаровске устроят встречу 16 августа
В Хабаровском крае из лесного плена вызволили двух грибников
Автолюбителя в Хабаровске лишили свободы после смертельной дорожной аварии
«Россельхозбанк» запустил акцию «Не переплачивай»
Чегдомын в Хабаровском крае получит обновленную центральную аллею
Родители в Комсомольске добровольно отпускали детей на опасный отдых
В Хабаровском крае вспомнили подвиг старшины милиции 24-летней давности
Индии нужны уголь и древесина из Хабаровского края