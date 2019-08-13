Уровень Амура в Хабаровске 13 августа 2019: вода поднимется до шести метров

СЕГОДНЯ 02:05 2019-08-13T03:58:47+03:00

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В Хабаровске сегодня утром, 13 августа, уровень воды в Амуре составляет 558 сантиметров. Напомним, опасным явление будет считаться, когда река доберется до отметки в 600 сантиметров. К слову, случиться это может в ближайшие два дня. Такие прогнозы дают гидрологи.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, вода в реках на уровне выше отметки неблагоприятного явления сейчас наблюдается в трех регионах - на реке Томь в Амурской области, на Среднем Амуре от села Нагибово в ЕАО до села Елабуга в Хабаровском крае. Интенсивность подъема уровней воды на Амуре от села Нижнеспасское до устья 4-22 см/сутки. Отметим также, что поймы рек Амур до села Нижнетамбовское, Уссури у села Новосоветское, Амгунь, Подхоренок, Кур и Тунгуска в Хабаровском крае на сегодняшний день затоплены на глубину 0,1-2,8 метра.

К слову, на уровне опасного явления сейчас находится вода в Амуре у села Елабуга. Река поднялась до отметки в 550 сантиметров и в ближайшее время она еще будет «расти». Интенсивность подъема воды ожидается от 10 до 30 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU