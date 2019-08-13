Военные железнодорожники в Хабаровском крае разбили диверсантов в условном бою

СЕГОДНЯ 02:47 2019-08-13T03:57:28+03:00

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В Хабаровском крае военные железнодорожники стали участниками масштабного учения. Суть тренировки сводилась к наведению паромной переправы через Амур в рамках условного боя. Дальше бойцам предстояло переправить вагоны подальше от условного противника.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, по условиям задания военнослужащие подвели железнодорожные пути к берегу реки и погрузили вагоны на специальный паром. Дальше нужно было специальными понтонами и плавающими транспортерами доставить тяжелую автомобильную технику. Выполнение задачи осложнялось нападением условной группы диверсантов.

Бойцы отбили атаку врага и сбили беспилотный летательный аппарат противника. Однако условные террористы успели повредить один из пролетов эстакадного моста, оборудованного вблизи паромной переправы. Чтобы выполнить поставленную задачу, военнослужащие восстановили пролет с помощью сборно-разборного консольного крана.

Участники тренировки также успешно ликвидировали группу условного противника, пытавшегося захватить один из паромов. Позже они поставили аэрозольную завесу, прикрывшую переброску войск от удара высокоточного оружия и авиации. В итоге с заданием бойцы успешно справились.

ИСТОЧНИК KP.RU