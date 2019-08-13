2019-08-13T03:55:58+03:00
Происшествия

С берега реки в Хабаровском крае пропали вещи на полмиллиона рублей

Владельцам имущества неизвестные угрожали оружием
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
С берега реки в Хабаровском крае пропали вещи на полмиллиона рублейС берега реки в Хабаровском крае пропали вещи на полмиллиона рублейФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Житель Николаевского района стал жертвой неизвестных налетчиков. Злоумышленники напали на него и его приятелей с оружием, угрожали и силой отобрали у своих жертв имущества на сумму в полмиллиона рублей. Среди похищенного два сотовых телефона, подвесной мотор и резиновая лодка. Происшествие случилось на реке Тыми.

- Потерпевший обратился в полицию, вскоре подозреваемых в разбое удалось задержать. Правда, пока только двоих, но личности их подельников уже установили, фигурантов объявили в розыск, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

При обыске у одного из подозреваемых обнаружили и изъяли сотовые телефоны заявителя, а также их вещи, оружие и лодку. В отношении фигурантов возбудили уголовное дело, расследование которого сейчас продолжается. Отметим, что за разбой, совершенный группой лиц с применением оружия, злоумышленники могут угодить в места не столь отдаленные на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из опрокинутой машины в Хабаровске достали чудом уцелевшего водителя
Школьные учебники обошлись казне Хабаровского края в 150 миллионов рублей
Опасный мост не исчезает в ЕАО из-за чиновничьей нерасторопности
Хабаровск погрузится в корейскую культуру с 15 по 17 августа
В Хабаровский храм вернулась редкая икона с богатой историей
Река Горбуша в Хабаровском крае по-настоящему стала рыбной
В Хабаровском крае сельчанин доказал свою смелость, выстрелив в голову приятеля
Хабаровский край в миниатюре украсит Восточный экономический форум
Военные железнодорожники в Хабаровском крае разбили диверсантов в условном бою
Уровень Амура в Хабаровске 13 августа 2019: вода поднимется до шести метров
Хабаровскому «Арбату» подыщут место для зимовки
Погода в Хабаровске на 13 августа 2019 года: до +27, без осадков
Редкий фиолетовый гриб в Хабаровском крае поразил фотографа и ученых
Ради благоустройства «Красной речки» в Хабаровске устроят встречу 16 августа
В Хабаровском крае из лесного плена вызволили двух грибников
Автолюбителя в Хабаровске лишили свободы после смертельной дорожной аварии
«Россельхозбанк» запустил акцию «Не переплачивай»
Чегдомын в Хабаровском крае получит обновленную центральную аллею
Родители в Комсомольске добровольно отпускали детей на опасный отдых
В Хабаровском крае вспомнили подвиг старшины милиции 24-летней давности
Индии нужны уголь и древесина из Хабаровского края