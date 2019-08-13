С берега реки в Хабаровском крае пропали вещи на полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 03:23 2019-08-13T03:55:58+03:00

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Житель Николаевского района стал жертвой неизвестных налетчиков. Злоумышленники напали на него и его приятелей с оружием, угрожали и силой отобрали у своих жертв имущества на сумму в полмиллиона рублей. Среди похищенного два сотовых телефона, подвесной мотор и резиновая лодка. Происшествие случилось на реке Тыми.

- Потерпевший обратился в полицию, вскоре подозреваемых в разбое удалось задержать. Правда, пока только двоих, но личности их подельников уже установили, фигурантов объявили в розыск, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

При обыске у одного из подозреваемых обнаружили и изъяли сотовые телефоны заявителя, а также их вещи, оружие и лодку. В отношении фигурантов возбудили уголовное дело, расследование которого сейчас продолжается. Отметим, что за разбой, совершенный группой лиц с применением оружия, злоумышленники могут угодить в места не столь отдаленные на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU