2019-08-13T05:21:04+03:00
Общество

Река Горбуша в Хабаровском крае по-настоящему стала рыбной

На время она превратилась в место для нереста
Ольга КИВА
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Река Горбуша в Хабаровском крае по-настоящему стала рыбнойРека Горбуша в Хабаровском крае по-настоящему стала рыбнойФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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На севере Хабаровского края рыба пошла на нерест. Речные обитатели выбрали для этого процесса реку с говорящим названием Горбуша, которая впадает в Охотское море. Удивительный процесс смогли заснять на видео. На кадрах видно, как рыбы уже осваивают пространство. Ролик опубликовали в аккаунте ФГУБ «Заповедное Приамурье» в одной из соцсетей.

Река Горбуша в Хабаровском крае по-настоящему стала рыбной.ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Напомним, в Хабаровском крае с 5 июля официально начался промышленный лов рыбы. Добывать ее можно только в Северо-Охотоморской подзоне в границах Охотского, Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов. К промышленному лову допустили только 40 предприятий. Об этом ранее сообщили в пресс-службе правительства края.

Отметим также, что в регионе сейчас действует ограничение на вылов рыб лососевой породы. Это вынужденная мера в связи с резким сокращением популяции рыб. Запрет не действует в отношении любительского, спортивного и традиционного рыболовства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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