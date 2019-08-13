Река Горбуша в Хабаровском крае по-настоящему стала рыбной
На севере Хабаровского края рыба пошла на нерест. Речные обитатели выбрали для этого процесса реку с говорящим названием Горбуша, которая впадает в Охотское море. Удивительный процесс смогли заснять на видео. На кадрах видно, как рыбы уже осваивают пространство. Ролик опубликовали в аккаунте ФГУБ «Заповедное Приамурье» в одной из соцсетей.
Река Горбуша в Хабаровском крае по-настоящему стала рыбной.ФГБУ "Заповедное Приамурье"
Напомним, в Хабаровском крае с 5 июля официально начался промышленный лов рыбы. Добывать ее можно только в Северо-Охотоморской подзоне в границах Охотского, Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов. К промышленному лову допустили только 40 предприятий. Об этом ранее сообщили в пресс-службе правительства края.
Отметим также, что в регионе сейчас действует ограничение на вылов рыб лососевой породы. Это вынужденная мера в связи с резким сокращением популяции рыб. Запрет не действует в отношении любительского, спортивного и традиционного рыболовства.
ИСТОЧНИК KP.RU