2019-08-13T05:18:10+03:00
Звезды

Хабаровск погрузится в корейскую культуру с 15 по 17 августа

Международный фестиваль приурочили к 74-й годовщине окончания Второй мировой войны и освобождения Корейского полуострова советскими войсками
Ольга КИВА
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Хабаровск погрузится в корейскую культуру с 15 по 17 августаХабаровск погрузится в корейскую культуру с 15 по 17 августаФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровске с 15 по 17 августа пройдет Международный фестиваль корейской культуры. Творческое событие – это не просто желание показать местным жителям все великолепие азиатской культуры. Это отличная возможность отметить 74-ю годовщину окончания Второй мировой войны и освобождение Корейского полуострова советскими войсками. За время фестиваля жители и гости города смогут больше узнать об истории, искусстве, традициях и кухне корейцев, проживающих в регионе.

- В программе фестиваля возложение цветов к мемориалу Славы в Хабаровске, круглый стол, посвященный развитию отношений между Россией и Кореей, творческий вечер и другие мероприятия. В последний день, 17 июля, желающие смогут посетить спортивно-развлекательную программу, которая развернется на набережной стадиона имени Ленина, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Так, с 11 часов утра пройдут конкурсы национальной кухни и национальной одежды, концертные номера творческих ансамблей из Кореи и Ассамблеи народов Хабаровского края, а также выступления танцоров в стиле K-pop. Желающие смогут продегустировать кимчи, приготовленное разными кулинарами, поучаствовать в мастер-классах. Зрители увидят показательные выступления борцов тхэквондо, поединки национальной борьбы «Сирым» и другие не менее яркие выступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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