2019-08-13T06:19:56+03:00
Общество

Опасный мост не исчезает в ЕАО из-за чиновничьей нерасторопности

Ранее прокуратура требовала у администрации поселения исправить ситуацию, сейчас дело дошло до суда
Александр ШТААЛЬ
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Опасный мост не исчезает в ЕАО из-за чиновничьей нерасторопностиОпасный мост не исчезает в ЕАО из-за чиновничьей нерасторопностиФото: Прокуратура ЕАО
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Опасный мост в Облученском районе продолжает быть темой спора между прокуратурой и местными чиновниками. Сооружением, которое сейчас больше напоминает опасный аттракцион, правоохранители заинтересовались еще в начале июня. Тогда после ливней оно оказалось практически непригодно для пользования. Однако люди по сей день продолжают с риском для жизни перебираться через реку Хинган по полуразрушенному мосту.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, разрушились опоры мостовых сооружений, расположенных в районе улиц Садовая, Деповская и Ленинская в Облучье. Во время проверки выяснили также, что в негодность пришли и тротуарные блоки, деформировалось мостовое покрытие. Вместе все эти обстоятельства создавали угрозу жизни и здоровью граждан.

Ранее в прокуратуре выдали представление об устранении найденных недочетов. Прошло достаточно много времени, но со стороны чиновников из администрации поселения так никаких действий в решении этого вопроса предпринято и не было. В связи с этим прокурор района обратился в суд с иском. Требования в этом документе сводятся к одному – заставить чиновников привести мост в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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