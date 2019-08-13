Школьные учебники обошлись казне Хабаровского края в 150 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 06:15 2019-08-13T06:18:19+03:00

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В Хабаровском крае в рамках подготовки к новому учебному году закупают новые учебники. Из региональной казны на эти цели выделили порядка 150 миллионов рублей. На средства уже купили больше 425 тысяч книг. Полностью укомплектовывать учебные заведения нужной литературой закончат к 25 августа.

Как отметили в краевом министерстве образования и науки, часть приобретенных учебников предназначается для детей с ограниченными возможностями здоровья. Речь идет, например, о книгах с рельефно-точечным шрифтом Брайля. Также в связи с переходом на стандарт основного образования обновятся фонды учебников для всех девятиклассников. Более 60 школ региона обновят учебники для учеников 10-11 классов.

Напомним, в регионе продолжается благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Она направлена на помощь детям из малоимущих семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На сегодняшний день подготовить к новому учебному году удалось уже около пяти тысяч ребят. Желающие помочь могут внести свой вклад в это благородное дело, сделав денежное пожертвование или принеся необходимые для школы вещи до 30 сентября. Подробная информация по телефону 8 (4212) 32-62-49 по будням с 9:00 до 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU