Из опрокинутой машины в Хабаровске достали чудом уцелевшего водителя
В Хабаровске в минувшие сутки, 12 августа, случилась жуткая авария – машина вылетела за пределы дороги и опрокинулась. В таких случаях довольно часто люди погибают, однако в этот раз все закончилось вполне благополучно. В машине находился только водитель, который отделался переломами ребер и немного ударился головой.
Как сообщил информированный источник, за руль автолюбитель сел, будучи нетрезвым. Он ехал в машине Toyota Corolla Fielder по улице Донской. В районе дома №2 А он не справился с управлением, вылетел за пределы проезжей части, иномарка опрокинулась. В таком положении она оставалась до приезда автоинспекторов.
Автолюбителей убедительно просят не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Поездка может обернуться трагедией не только для вас, но и для людей, которые могут оказаться рядом с вами на дороге. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, уважайте других водителей и пешеходов.
ИСТОЧНИК KP.RU