2019-08-13T08:01:04+03:00
Происшествия

Из опрокинутой машины в Хабаровске достали чудом уцелевшего водителя

Мужчина пьяным сел за руль, не справился с управлением и вылетел с дороги
Александр ШТААЛЬ
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Из опрокинутой машины в Хабаровске достали чудом уцелевшего водителяИз опрокинутой машины в Хабаровске достали чудом уцелевшего водителяФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В Хабаровске в минувшие сутки, 12 августа, случилась жуткая авария – машина вылетела за пределы дороги и опрокинулась. В таких случаях довольно часто люди погибают, однако в этот раз все закончилось вполне благополучно. В машине находился только водитель, который отделался переломами ребер и немного ударился головой.

Как сообщил информированный источник, за руль автолюбитель сел, будучи нетрезвым. Он ехал в машине Toyota Corolla Fielder по улице Донской. В районе дома №2 А он не справился с управлением, вылетел за пределы проезжей части, иномарка опрокинулась. В таком положении она оставалась до приезда автоинспекторов.

Автолюбителей убедительно просят не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Поездка может обернуться трагедией не только для вас, но и для людей, которые могут оказаться рядом с вами на дороге. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, уважайте других водителей и пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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