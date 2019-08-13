Заблудившиеся грибники в ЕАО вынужденно заночевали в лесу

СЕГОДНЯ 07:18 2019-08-13T08:00:01+03:00

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В Биробиджанском районе вчера утром, 12 августа, в лесу нашли двух заблудившихся грибников. Спасенные рассказали, что так увлеклись собирательством, что не заметили, как оказались в лесном плену. Благо мужчины были опытными туристами и не забыли взять с собой телефон, паек, спички и нож. Все это помогло им благополучно пережить ночь в лесу.

- Наличие телефона у грибников существенно облегчило поиски. Один из мужчин рассказал, что отправился в лес вместе с товарищем с 13 километра автодороги «Биробиджан-Ленинское». Сигнал о помощи поступил 11 августа в 18:00. В тот же день спасатели успели пройти несколько километров, но никого не нашли. К тому времени начало смеркаться, решили отложить поиски до утра, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

На следующее день в поисках грибников задействовали звуковые и визуальные сигналы. Помогло - в семь часов утра мужчин нашли живыми и здоровыми. Их доставили домой, медицинская помощь им не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU