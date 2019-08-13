2019-08-13T07:58:16+03:00
Общество

Горничная из Комсомольска представит край на конкурсе «Лучший по профессии»

Ольгу Крушеницкую уже признали лучшей в регионе, впереди борьба за признание на федеральном уровне
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Горничная из Комсомольска представит край на конкурсе «Лучший по профессии»Горничная из Комсомольска представит край на конкурсе «Лучший по профессии»Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
Изменить размер текста:

Горничную из Комсомольска-на-Амуре признали «Лучшей по профессии в индустрии туризма» среди горничных на региональном уровне. Ольга Крушеницкая получила признание по итогу специального конкурса, который проходил в крае с 1 февраля по 19 августа. Теперь у комсомольчанки новая цель – стать лучшей в своем деле на федеральном уровне.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, за право представлять Хабаровский край боролись восемь кандидатов - работники гостиниц из города Юности и Хабаровска. Однако с практическими и теоретическими заданиями лучше всех справилась именно Ольга из гостиницы «Восход».

Напомним, федеральный этап конкурса пройдет с 20 августа по 15 ноября 2019 года. А пока комсомольчанка готовится к новым испытаниям и одновременно принимает поздравления от коллег и других неравнодушных людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24