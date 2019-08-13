Горничная из Комсомольска представит край на конкурсе «Лучший по профессии»

СЕГОДНЯ 07:49 2019-08-13T07:58:16+03:00

Ольгу Крушеницкую уже признали лучшей в регионе, впереди борьба за признание на федеральном уровне

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Горничную из Комсомольска-на-Амуре признали «Лучшей по профессии в индустрии туризма» среди горничных на региональном уровне. Ольга Крушеницкая получила признание по итогу специального конкурса, который проходил в крае с 1 февраля по 19 августа. Теперь у комсомольчанки новая цель – стать лучшей в своем деле на федеральном уровне.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, за право представлять Хабаровский край боролись восемь кандидатов - работники гостиниц из города Юности и Хабаровска. Однако с практическими и теоретическими заданиями лучше всех справилась именно Ольга из гостиницы «Восход».

Напомним, федеральный этап конкурса пройдет с 20 августа по 15 ноября 2019 года. А пока комсомольчанка готовится к новым испытаниям и одновременно принимает поздравления от коллег и других неравнодушных людей.

ИСТОЧНИК KP.RU