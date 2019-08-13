Маленькие хабаровчане пошли «Навстречу безопасности»

СЕГОДНЯ 08:23 2019-08-13T08:27:12+03:00

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В Хабаровском крае прошла всероссийская акция «Навстречу безопасности». В рамках этого проекта с 6 по 11 августа профессиональные тренеры проводили тренинги и мастер-классы, читали лекции в загородных лагерях и двух социальных центрах для несовершеннолетних.

- «Фишкой» участников проекта стал уникальный автомобиль, оснащенный необходимым оборудованием. С помощью устройств организовывали обучающие площадки как для небольших групп людей, так и для сотен участников. На этой машине организаторы кампании разъезжали по объектам, - рассказали в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Так, ребятам рассказывали, как правильно переходить дорогу, ездить на велосипедах и самокатах, не мешая окружающим. Также акция «Навстречу безопасности» охватила Перинатальный центр. Здесь проинформировали, как подобрать и закрепить детское кресло. Также в Хабаровском специальном доме ветеранов №1 пожилым людям прочли лекцию о правильном поведении пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU