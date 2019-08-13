2019-08-13T09:37:54+03:00
Общество

Хабаровчане пробежали вместе с чемпионами по дамбе

Так в краевой столице начали отмечать День физкультурника
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровчане пробежали вместе с чемпионами по дамбе ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского краяХабаровчане пробежали вместе с чемпионами по дамбе ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края
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В Хабаровске на минувших выходных отметили День физкультурника. Начался спортивный день с утренней пробежки. При этом среди бегунов были не только несколько десятков горожан, но и самые настоящие чемпионы.

Отметим, что среди участников утренней пробежки были игроки хоккейного клуба «СКА-Нефтяник», а также активные жители города, юные хоккеисты краевого центра развития хоккея с мячом, участники бегового клуба «Амур». Всего 500 человек. При этом Василий Грановский, капитан «СКА-Нефтяника», отметил, что эти утренние пробежки должны стать хорошей доброй традицией.

В краевом министерстве физической культуры и спорта сообщили, что после пробежки прошла игра, во время которой разыграли главный подарок. А это ни много ни мало - комплект болельщика Международного клубного турнира СуперBandy.

ИСТОЧНИК KP.RU

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