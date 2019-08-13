В кошельке биробиджанца вместо денег лежал опасный порошок

СЕГОДНЯ 09:54 2019-08-13T09:54:47+03:00

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Житель Биробиджана нашел новое и не совсем законное применение своему кошельку. В нем мужчина предпочитал хранить не деньги, как большинство обладателей этого аксессуара, а кое-что другое. Во время досмотра выяснилось, что вместо хрустящих купюр и звонких монет в кошельке лежал порошок.

- У полицейских появились догадки, что из себя это вещество может представлять. Экспертиза только подтвердила предположения – 0,49 грамма героина. При этом наркотик был аккуратно упакован в несколько свертков, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

На данный момент правоохранители проводят проверку по факту обнаружения наркотиков. Им еще предстоит установить, откуда у горожанина взялся опасный порошок, а также найти ответы на ряд других вопросов. Далее будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU