В Хабаровском крае разыскивают водителя, сбежавшего с места аварии

СЕГОДНЯ 11:00 2019-08-13T11:41:48+03:00

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В Хабаровском крае разыскивают водителя, который сбежал с места дорожной аварии. Предварительно известно, что происшествие случилось 4 августа в районе имени Лазо. Машина двигалась по дороге, но вдруг на ее пути появился мопед, на котором кроме водителя ехал еще и пассажир. Двухколесный транспорт врезался в автомобиль на 55 километре автодороги "Переяславка-Бичевая".

Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, водитель мопеда и его пассажир погибли на месте происшествия, а водитель автомобиля скрылся в неизвестном направлении. Также известно, что у мопедиста не было водительских прав, столкновение случилось, когда он выезжал с полевой дороги, не предоставив преимущества в движении автомобилю, едущему по главной дороге.

К жителям края обращаются с просьбой. Если вы стали свидетелем этого происшествия или располагаете информацией об автолюбителе, который сбежал с места дорожной аварии, пожалуйста, сообщите об этом по телефонам 8-909-879-49-71 и 8 (42154) 214-54, а также по номеру «02.

ИСТОЧНИК KP.RU