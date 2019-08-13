Бизнесменам в Хабаровском крае раздали льготные кредиты на 260 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:50 2019-08-13T11:50:29+03:00

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В Хабаровском крае бизнесмены могут оформить льготный кредит, необходимый для развития своего дела. С Января по август этого года почти 250 предпринимателей уже оформили такую меру поддержку, общая сумма выданных микрозаймов составила 258 миллионов рублей.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, такую финансовую помощь оказывают малому и среднему бизнесу в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». За счет этой меры удалось сохранить 835 рабочих мест и создать еще 190 новых.

Отметим также, что за указанный период 350 миллионов направили на оформление 69 поручительств Гарантийного Фонда края. Это помогло привлечь на развитие бизнеса свыше полутора миллиардов рублей в виде кредитных ресурсов от банков. Кроме того, для реализации нацпроекта в регионе получили федеральную субсидию в сумме 243 миллиона рублей. Деньги потратили на докапитализацию этого самого Гарантийного Фонда края, поддержку МСП в моногородах и на программы, нацеленные на быстрый рост бизнеса за счет ресурсного сопровождения предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU