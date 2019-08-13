В Хабаровском крае не утихают страсти из-за рыбы, пораженной ртутью
В Хабаровском крае разгорается новый скандал из-за информации о рыбе, пораженной ртутью. В нескольких средствах массовой информации появилось сообщение о том, что одна из крупнейших судоходных рек России заражена ртутью. Причина тому - закрытый еще в 90-х годах 20 века целлюлозно-картонный комбинат в Амурске. На предприятии были резервуары, наполненные ядовитым металлом. После прекращения деятельности работы по демеркуризации на территории организации не проводили. Итог такой беспечности в прошлом – пораженная ртутью рыба сегодня.
- Такое сообщение не могли оставить без внимания стражи закона. Поэтому по факту публикаций решили провести проверку и выяснить ситуацию с отравленной опасными тяжелыми металлами рыбой, обитающей в реке Амур. При наличии оснований по результатам проверки стражи порядка примут меры прокурорского реагирования, - прокомментировали в пресс-службе Амурской Бассейновой природоохранной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU