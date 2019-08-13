2019-08-13T09:35:37+03:00
Общество

В Хабаровском крае не утихают страсти из-за рыбы, пораженной ртутью

Ситуацией уже заинтересовались в природоохранной прокуратуре
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае не утихают страсти из-за рыбы, пораженной ртутьюВ Хабаровском крае не утихают страсти из-за рыбы, пораженной ртутьюФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Хабаровском крае разгорается новый скандал из-за информации о рыбе, пораженной ртутью. В нескольких средствах массовой информации появилось сообщение о том, что одна из крупнейших судоходных рек России заражена ртутью. Причина тому - закрытый еще в 90-х годах 20 века целлюлозно-картонный комбинат в Амурске. На предприятии были резервуары, наполненные ядовитым металлом. После прекращения деятельности работы по демеркуризации на территории организации не проводили. Итог такой беспечности в прошлом – пораженная ртутью рыба сегодня.

- Такое сообщение не могли оставить без внимания стражи закона. Поэтому по факту публикаций решили провести проверку и выяснить ситуацию с отравленной опасными тяжелыми металлами рыбой, обитающей в реке Амур. При наличии оснований по результатам проверки стражи порядка примут меры прокурорского реагирования, - прокомментировали в пресс-службе Амурской Бассейновой природоохранной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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