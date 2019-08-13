В Комсомольск гребень паводка придет с опозданием из-за тайфуна

СЕГОДНЯ 12:06 2019-08-13T12:06:11+03:00

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По прогнозам гидрологов, в Комсомольске-на-Амуре гребень паводка будет проходить у берегов города 25-29 августа. В этот период уровень воды в Амуре может варьироваться в пределах 630-680 сантиметров. Напомним, что опасным явление считается, если вода доберется до отметки в 650 сантиметров.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, корректировка гидрологического прогноза связана с тем, что 14-15 августа в бассейнах рек Сунгари и Уссури пройдут сильные дожди, вызванные тайфуном Lekima. Как результат, паводки сформируются с дополнительным подъемом уровней воды на 1-1,5 метра, вода будет подниматься в Амуре у Хабаровска и ниже по течению.

Отметим, что сейчас в городе активно продолжают укреплять дамбы. С этой целью уже завезли на защитные сооружения более девяти тысяч кубов скального грунта. Материал использовали для отсыпки брешей в дамбах в районе посёлка «Победа» и частного сектора микрорайона имени Менделеева. Не оставили без внимания защитных сооружения у поселка «Хорпинский», а также дамбы золоотвала ТЭЦ-2 в районе этого же поселка.

ИСТОЧНИК KP.RU