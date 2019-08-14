Погода в Хабаровске на 14 августа 2019 года: до +23, дождь
Снова сгущаются тучи. На несколько дней погода испортится. Но обязательно выглянет солнце, потом, через несколько дней. Пока берем с собой зонт.
В Биробиджане сильный дождь. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +21+23.
В Хабаровске дождь. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +21+23. Уровень Амура у краевого центра 557 сантиметров. В ближайшие два дня ожидается подъем уровня воды на 10-20 сантиметров, к 14-18 августа 560-600 сантиметров. Температура воды 20,2 градуса.
В Бикине дождь. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +21+23.
В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +21+23.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +25+27. Уровень Амура у города Юности 393 сантиметра.
В Чегдомыне возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +23+25.
В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +21+23. Уровень Амура в устье реки 145 сантиметров.
В Охотске без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +17+19.
ИСТОЧНИК KP.RU