2019-08-14T01:57:03+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 14 августа 2019 года: до +23, дождь

Во всем регионе местами будет дождливо
Никанор ШУЛЬЦ
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Погода в Хабаровске на 14 августа 2019 года: до +23, дождьПогода в Хабаровске на 14 августа 2019 года: до +23, дождьФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА
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Снова сгущаются тучи. На несколько дней погода испортится. Но обязательно выглянет солнце, потом, через несколько дней. Пока берем с собой зонт.

В Биробиджане сильный дождь. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +21+23.

В Хабаровске дождь. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +21+23. Уровень Амура у краевого центра 557 сантиметров. В ближайшие два дня ожидается подъем уровня воды на 10-20 сантиметров, к 14-18 августа 560-600 сантиметров. Температура воды 20,2 градуса.

В Бикине дождь. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +21+23.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +21+23.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +25+27. Уровень Амура у города Юности 393 сантиметра.

В Чегдомыне возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +23+25.

В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +21+23. Уровень Амура в устье реки 145 сантиметров.

В Охотске без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +17+19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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