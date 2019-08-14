Первая хабаровчанка получила весточку из прошлого по спецакции

СЕГОДНЯ 01:25 2019-08-14T01:55:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске проходит специальная акция «Весточка из прошлого – в родные руки». Суть ее сводится к тому, чтобы каждый, кому небезразлично прошлое своей семьи, мог получить максимально полную информацию из закрытых пенсионных дел. К слову, уже есть первая обладательница документов, полученных из такого банка данных.

- Алена давно и безрезультатно разыскивала документы, проливающие свет на историю своего рода. Когда узнала об акции, обратилась в Пенсионный фонд и запросила документы своей прабабушки, а время спустя пришла и получила их, - рассказали в пресс-службе отделения ПФР по Хабаровскому краю.

Теперь в распоряжении хабаровчанки заявление на назначение пенсии с собственноручной подписью прабабушки, выписка из акта освидетельствования ВТЭК о серьёзном заболевании, мучившем её практически всю жизнь, и выписка из паспорта. Желающие могут также принять участие в этой акции. Для этого нужно предоставить данные о родственнике - ФИО, год его рождения, дату смерти и место проживания (город, поселок, район). Также сообщить информацию о себе – ФИО, степень родства, номер контактного телефона.

Заявки принимают на электронную почту arhiv@037.pfr.ru, в онлайн-приёмной на сайте ПФР, по справочному телефону территориального органа ПФР (для жителей Хабаровска и Хабаровского района – 469-000, 469-121) или контакт-центра ОПФР по Хабаровскому краю (4212) 46-01-46. Также можно обратиться к специалисту ПФР в клиентской службе, на выездном приёме или на информационной встрече в трудовом коллективе или отправить запрос по почте на адрес территориального органа ПФР края по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU