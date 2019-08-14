Для улицы Выборгской в Хабаровске покупают дорогой битум

СЕГОДНЯ 01:56 2019-08-14T06:10:31+03:00

У дорожников выбора нет, отремонтированную трассу нужно сдать к октябрю

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске продолжаются ремонтные работы на улице Выборгской. Дорожники уже утюжат катками новую дорожную одежду. Ранее на этом участке были небольшие проблемы из-за финансирования. Их уже решили - техника и люди вернулись на объект. Со стороны Восточного шоссе укладывают нижний слой асфальтобетона, устанавливают ливневые лотки и бордюрный камень.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, завершить капитальные работы планируют в конце октября этого года. На сегодняшний день на объекте трудятся 32 рабочих и 20 единиц спецтехники. Работы продолжаются в течение светового дня. При этом даже дефицит битума не тормозит этот процесс.

Отметим, что битум для улицы Выборгской завозят из Лесозаводска. Закупка обходится довольно дорого, но деваться дорожникам некуда - контракт нужно выполнить. Об этом сообщил директор подрядной организации Азам Жураев. Напомним, улицу ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU