2019-08-14T06:10:31+03:00
Общество

Для улицы Выборгской в Хабаровске покупают дорогой битум

У дорожников выбора нет, отремонтированную трассу нужно сдать к октябрю
Ольга КИВА
Поделиться:
Для улицы Выборгской в Хабаровске покупают дорогой битумДля улицы Выборгской в Хабаровске покупают дорогой битумФото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

В Хабаровске продолжаются ремонтные работы на улице Выборгской. Дорожники уже утюжат катками новую дорожную одежду. Ранее на этом участке были небольшие проблемы из-за финансирования. Их уже решили - техника и люди вернулись на объект. Со стороны Восточного шоссе укладывают нижний слой асфальтобетона, устанавливают ливневые лотки и бордюрный камень.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, завершить капитальные работы планируют в конце октября этого года. На сегодняшний день на объекте трудятся 32 рабочих и 20 единиц спецтехники. Работы продолжаются в течение светового дня. При этом даже дефицит битума не тормозит этот процесс.

Отметим, что битум для улицы Выборгской завозят из Лесозаводска. Закупка обходится довольно дорого, но деваться дорожникам некуда - контракт нужно выполнить. Об этом сообщил директор подрядной организации Азам Жураев. Напомним, улицу ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Большая вода сильно навредила фермерам в Хабаровском крае
На президентские гранты претендуют 90 проектов из Хабаровского края
Игра на бирже для пожилой биробиджанки началась с уголовного дела
Студентам в Хабаровске не дают приложить руку к улучшению городской жизни
Большой Шантар в Хабаровском крае больше не будет «металлизированным»
Большая вода постепенно отступает в Еврейской автономии
Сразу два пешехода покалечились на «зебре» от наезда авто в Хабаровске
В Комсомольске продолжают укреплять дамбы перед приходом большой воды
«Социальные компенсации» пенсионерам в Хабаровском крае обещают мошенники
Школьники в Хабаровске протестируют разработки мировой спортивной медицины
Уровень Амура в Хабаровске 14 августа 2019: до опасного явления осталось меньше 40 сантиметров
Первая хабаровчанка получила весточку из прошлого по спецакции
Погода в Хабаровске на 14 августа 2019 года: до +23, дождь
В Комсомольск гребень паводка придет с опозданием из-за тайфуна
Бизнесменам в Хабаровском крае раздали льготные кредиты на 260 миллионов рублей
В Хабаровском крае разыскивают водителя, сбежавшего с места аварии
С яйцами и колбасой африканская чума могла просочиться на территорию ЕАО
В кошельке биробиджанца вместо денег лежал опасный порошок
В Хабаровском крае не утихают страсти из-за рыбы, пораженной ртутью
Хабаровчане пробежали вместе с чемпионами по дамбе
Маленькие хабаровчане пошли «Навстречу безопасности»
Горничная из Комсомольска представит край на конкурсе «Лучший по профессии»
Заблудившиеся грибники в ЕАО вынужденно заночевали в лесу
Из опрокинутой машины в Хабаровске достали чудом уцелевшего водителя
Школьные учебники обошлись казне Хабаровского края в 150 миллионов рублей