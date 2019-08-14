2019-08-14T06:11:46+03:00
Происшествия

Уровень Амура в Хабаровске 14 августа 2019: до опасного явления осталось меньше 40 сантиметров

Гидрологи прогнозируют, что река все-таки поднимется до шести метров
Ольга КИВА
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Уровень Амура в Хабаровске 14 августа 2019: до опасного явления осталось меньше 40 сантиметровУровень Амура в Хабаровске 14 августа 2019: до опасного явления осталось меньше 40 сантиметровФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Хабаровске, по данным на шесть часов утра 14 августа, уровень Амура составил 564 сантиметра. Напомним, опасным явление будет считаться, если вода доберется до отметки в 600 сантиметров. По прогнозам гидрологов, это случится очень скоро, так как Амур продолжает подниматься.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на сегодняшний день вода на уровне опасного явления находится у села Елабуга. Выше отметки неблагоприятного явления вода поднялась от села Нагибово в ЕАО до села Елабуга в Хабаровском крае. Интенсивность подъема уровней воды на Амуре от села Нижнеспасское до устья 4-14 см/сутки.

Также подтоплены поймы рек Амур, Уссури, Подхоренок, Катэн, Кур, Тунгуска и Амгунь в Хабаровском крае на глубину 0,1-2,9 метра. Отметим, что 14 августа ожидается подъем воды в Нанайском районе у сел Троицкое и Малмыж до отметок категории неблагоприятного явления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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