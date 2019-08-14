2019-08-14T06:13:23+03:00
Здоровье

Школьники в Хабаровске протестируют разработки мировой спортивной медицины

Ребятам помогут подобрать подходящий вид спорта и время для занятий
Ольга КИВА
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Школьники в Хабаровске протестируют разработки мировой спортивной медициныШкольники в Хабаровске протестируют разработки мировой спортивной медициныФото: Администрация Хабаровска
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В хабаровских школах в сентябре собираются провести тестирование лучших мировых разработок спортивной медицины. Основными участниками исследований станут школьники. Первоклассникам это поможет определиться с выбором вида спорта, а ученикам старших классов - выбрать самое эффективное время для физической и умственной нагрузок.

- Лаборатория мониторинга физического состояния начала работать в «Дальневосточной государственной академии физической культуры». К слову, ранее подобное тестирование проходили только профессиональные спортсмены, теперь же проверить себя смогут все желающие, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

На исследование понадобится 15 минут. Проводят его двумя способами - дерматоглифика, когда нужно приложить палец руки на специальный сканер, и «мегаспорт», когда сканируют работу сердца. Итогом такого обследования будут данные о том, каким видом спорта пациенту лучше заниматься, суточная картина пиковых состояний сердечно-сосудистой и других систем организма, определение наиболее благоприятного времени для работы и физической нагрузки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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